«Там есть все? И водочка?» Чемпионат мира нужно смотреть из фан-зоны

Достать билеты на матч открытия чемпионата мира было почти невозможно – только если мухлевать с разными аккаунтами на сайте ФИФА, занимать несколько очередей, подавать веер заявок на лотерею. И то шанс на победу очень маленький: на открытие и финал хотят все, но лишь 78 011 человек посмотрели первый матч чемпионата мира-2018 вживую. Альтернативы стандартные: дома перед телеком или компом и в баре с друзьями. Но обе опции никогда не подарят зрителю главное – атмосферу матча.

ФИФА выкладывала на сайт билеты с пометкой «Ограниченная видимость» – тикеты сметали моментально. Не из-за интереса к тактическим схемам, а потому что хочется быть причастным с событию. К огромному необъяснимому чему-то, что не ограничивается шестью десятками матчей. И если ты не достал билеты, или достал, но мало, не сиди дома, не тухни в баре – они были до и будут после чемпионата мира. Иди в фан-зону.

Московская фан-зона размещена возле МГУ. Из-за этого между студентами, сотрудниками университета и властью случился омерзительный конфликт: студенты упрашивали перенести площадку, чтобы им не мешали учится, но столкнулись с прессингом спецслужб. Едва не дошло до тюрьмы: филолог-первокурсник Дмитрий Петелин написал на указателе «Нет фанзоне», за что на него завели уголовное дело. Кейс закрыли только после личного прошения ректора МГУ Виктора Садовничего.

Но в остальном логика организаторов понятна: фан-зона находится на самой большой площадке в непосредственной близости от места действия – «Лужники» видно и слышно со смотровой площадки Воробьевых гор. Правда, чтобы добраться до нее, нужно представить себя Фродо Беггинсом и долго идти в гору от одноименной станции. Все окольные маршруты, по которым можно срезать путь, перекрыты копами. В лесу топчется конная полиция. Копов много, прямо очень много – с вопросом быстрее обратиться к молодому омоновцу, чем топать до девочек-волонтеров.

Вообще весь путь к фан-зоне от метро – это смесь из латиносов, полицейских и очередей в туалеты. Чисто визуально большинство приезжих – колумбийцы, мексиканцы, перуанцы, аргентинцы. Ребята шумят и заводят оле-оле-оле. Радость и веселье неминуемо привлекает внимание русских, которые счастливо подбегают к гостям, и уже через 10 секунд все иностранцы вопят «Россия! Россия!». Довольные русские отбивают всем пятюни и топают дальше. Есть много иранцев, но они ведут себя очень тихо. Темнокожих ребят тоже полно, но они в основном без опознавательных знаков – могут быть и французами, и нигерийцами.

Вдоль всего маршрута (около 20 минут в гору) от метро до фан-зоны ходят продавцы шарфов, флагов и ребята, которые рисуют триколор на щеке. Мексиканец после фотки с русскими дядями подруливает к продавцу флагов России. «Хау мач?» – «Саузенд». Транзакция прошла успешно.

Прямо напротив фан-зоны внезапно начинает играть оркестр. Его окружают люди, снимают на видео. Возле музыкантов бегает двухлетний малыш – о-о-о-у, проносится между людей. Над толпой возвышается девушка на ходулях – гости разрываются, выбирая, с кем сфоткаться: с ней или с видом на «Лужники» и Москву-сити. Какой-то парень танцует вприсядку – его тут же окружают ребята в самбреро и снимают на телефоны.

На входах в фан-зону куча рамок – люди проходят, быстро выкладывая все из карманов. Но все равно выстроились длинные очереди. Возле них ходит волонтер с мегафоном и на двух языках сообщает, что нельзя проносить воду, еду, алкоголь, а так же флаги. Мексиканец, который только что спустил косарь на триколор, пытается запихнуть покупку в рюкзак.

- А че, воду тоже нельзя проносить?

- Нет. Там все есть внутри.

- Да ладно? И водочка? – некоторые люди в очереди мечтательно хихикают и переглядываются.

Сразу после рамок стоит огромная палатка – официальный магазин ФИФА. Внутри есть вся официальная атрибутика, которая возбуждает фанатов – от кепочек до магнитиков. Мексиканец идет к стойке с флагами. Все джерси и шмот разделены по группам чемпионата. Огромные корзины забиты «красавами». Цены зубастые. Щупаю джерси Аргентины, слышу за спиной: «Сикс саузендс», – молодой волонтер очень рад мне. Отвечаю «Сенк ю» и отваливаю.

После магазина открывается целый парк. В фан-зоне куча различных игр и активити – конкурсы с попаданием мячом в покрышки, аэрохоккей. Есть целая коробка, в которой фанаты рубятся в футбик в надувных костюмах, чтобы было веселее падать. Пухлый перуанец залез в аттракцион, в котором бьют мячом по лункам, и развлекает людей, отбивая удары. Его выгоняет суровый парень с надписью на спину «Инструктор – ваш лучший друг!». За перуанца тут же впрягается прибуханный русский дядька. В итоге оба болельщика уступили, ушли в обнимку и встали в очередь у пивной палатки. Здесь линейка людей еще длиннее, чем на входе. Но первое место занимает очередь у туалетов.

На главной сцене заканчивается разогрев – ведущий разгоняет толпу конкурсом на громкость крика. У Робби Уильямса получается лучше – хитам поп-звезды подпевает вся разномастная толпа из десятков стран. Лопырева выносит мяч – колумбийцы тут же перегреваются: «Эль баллон! Эль баллон!». Начинается чемпионат мира и один из лучших матчей сборной России, что мы видели в последние годы.

После игры ведущий объявляет легенду электронной музыки: на сцену выходит Пол ван Дайк. Его встречают спины болельщиков: большая часть фан-зоны уходит после финального свистка. Но здесь ждет сюрприз: станции «Университет» и «Воробьевы горы» работают только на выход – фан-зона переполнена и превысила лимит в 25 тысяч. Есть два варианта: либо 10 минут ехать в давке в шаттле до «Ленинского проспекта», либо идти до него пешком полчаса. Болельщики бредут, занимая оба тротуара, какие-то колумбийцы перебегают дорогу в миллиметре от мусороуборочной машины. Водители сигналят – не нарушителям, а в честь победы: все уже давно знают счет. Праздник начался, и это просто кайф.

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