Павлюченко – о фото с Моуринью: «Обещал взять к себе в «Манчестер Юнайтед» и выпускать на 15 минут»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко выложил совместное фото с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Обещал взять к себе в «МЮ» и выпускать в конце игры на 15 минут», – написал Павлюченко под постом в инстаграме.

Кроме Павлюченко, с Жозе сфотографировался президент России Владимир Путин. Ну, или наоборот – Моуринью попросил Путина о совместном снимке.

Павлюченко выступал в Англии в 2008-2012 годах, играя за «Тоттенхэм».

В мае 2018 года Роман объявил о завершении карьеры.

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