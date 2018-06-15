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Павлюченко – о фото с Моуринью: «Обещал взять к себе в «Манчестер Юнайтед» и выпускать на 15 минут»

Павлюченко – о фото с Моуринью: «Обещал взять к себе в «Манчестер Юнайтед» и выпускать на 15 минут»
Eurosport

3 мин. назад

Как раз на место ушедшего Ибры.

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко выложил совместное фото с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Обещал взять к себе в «МЮ» и выпускать в конце игры на 15 минут», – написал Павлюченко под постом в инстаграме.

Кроме Павлюченко, с Жозе сфотографировался президент России Владимир Путин. Ну, или наоборот – Моуринью попросил Путина о совместном снимке.

  • Павлюченко выступал в Англии в 2008-2012 годах, играя за «Тоттенхэм».
  • В мае 2018 года Роман объявил о завершении карьеры.

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