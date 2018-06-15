Испания – Португалия: перед матчем группы В. ЧМ-2018, Сочи – стадион «Фишт»

Чемпионату мира-2018 стукнуло всего два дня, а в Сочи уже увидят репетицию какого-нибудь четвертьфинала или даже полуфинала. Безоговорочные фавориты группы В сразятся в очном матче и, скорее всего, разыграют первое место. Ну, и возможность сыграть с Египтом или Россией в плей-офф, минуя Уругвай и Суареса.

Если у португальцев все четенько – Криш доволен, всему рад и даже съел каравай – то у испанцев полный бардак. Боссы уволили Лопетеги и назначили Йерро, который до этого лишь годик тренировал «Овьедо». Матч с чемпионами Европы отлично покажет, что светит чиновникам за наглое решение перед главным турниром четырехлетия.

Кто посмотрит матч по ТВ

Среди игроков травмированных и дисквалифицированных нет, зато по телеку посмотрит игру мужчина, который мог стать героем турнира. Хулен Лопетеги подвел боссов испанской футбольной федерации, саботировал контракт и поплатился работой. Коуч уехал в «Реал» за день до старта ЧМ – эта потеря серьезнее, чем травма любого лидера.

Форма

Испания перед стартом ЧМ провела всего два матча. В них парни тогда еще Лопетеги забили всего два мяча: Швейцарии (1:0) и Тунису (1:0).

Португальцы тоже проверились двумя соперниками. Сначала команда Сантуша засушила Бельгию (0:0), а потом размазала Алжир (3:0) даже без голов Криша.

Кто что сказал

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании: ««Мы приехали сражаться за Кубок мира. У нас есть прекрасная возможность, и именно это должно быть в центре внимания. Это вызов для всех. Я знаю – они отдадутся на поле на 100%. На чемпионате мира никому ничего не гарантировано». (Football Espana)

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии: «Это классическая игра, у нас много общего, мы географические соседи. А соседи всегда знают друг друга, и это будет мировая классика. Цель у нас и у них одна – выиграть. Сборная Испании – замечательная команда, очень квалифицированная. Игры между нами проходили и в прошлом. Мы всегда обращаем внимание на то, что есть у Испании, отслеживаем их недостатки. Мы готовы и физически, и психологически». (Р-Спорт)

Лицом к лицу

Испанцы откатились на десятую строчку в рейтинге ФИФА, Португалия расположилась на четвертом месте.

Команды встречались 36 раз. В активе «Красной фурии» 17 побед, у португальцев – 6, еще 13 раз сборные сыграли вничью.

За последние 8 лет команды рубились 3 раза. В товарищеском матче круче была Португалия (4:0), на крупных турнирах – Испания (1:0 и победа по пенальти на Евро-2012).

Испанцы прошли квалификацию без поражений и лишь раз потеряли очки – в игре с Италией.

Португалия и Швейцария в квалификации набрали по 27 очков, победив друг друга по разу.

Фернандо Йерро и Серхио РамосGetty Images

Люди в черном

Большой матч – большой судья. Игру португальцев и испанцев рассудит итальянец Джанлука Рокки. Самый крупный матч 44-летнего итальянца в 2018-м – встреча «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 2017-м в квалификации ЧМ Рокки судил два матча: при нем Франция разгромила Голландию (4:0), а Хорватия – Грецию (4:1).

В центре внимания

Покажет класс

Еще на Евро португальцы показали, что с обороной у них полный порядок, несмотря на пенсионные удостоверения защитников. Особенно хорош Патрисиу, который растворяется на клубном уровне, но божит за сборную. Руй только что покинул скандальный «Спортинг» и должен расслабиться уничтожением испанских атак.

Обделается

Криштиану – машина, которая умеет грамотно распределять силы на дистанции. Португалец и так знает, что сыграет в плей-офф, поэтому лучше поберечь силы на поздние раунды. В первой игре с фаворитом сборной не так важны его голы – он оставит их на Иран, Марокко и кого-нибудь потом.

Криштиану Роналду и Рикарду КуарежмаGetty Images

Котировки букмекеров

Испанцы – боги у букмекеров, несмотря на экстренное увольнение тренера. Спецы верят в «Красную фурию», а не в Криша. Здесь можно получить деньги на их ошибках.

Победа Испании: 4,0

Ничья: 3,32

Победа Португалии: 2,10

Все ставки на группу В и голы Роналду

Ориентировочные составы

Вопрос дня

Кто займет первое место в группе В? Опрос 327 голосов Испания Португалия

Испания – Португалия

Лучший спортивный телеграм