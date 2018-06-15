Eurosport
Испания – Португалия: перед матчем группы В. ЧМ-2018, Сочи – стадион «Фишт»
Чемпионат мира только начался, а уже суперматч.
Чемпионату мира-2018 стукнуло всего два дня, а в Сочи уже увидят репетицию какого-нибудь четвертьфинала или даже полуфинала. Безоговорочные фавориты группы В сразятся в очном матче и, скорее всего, разыграют первое место. Ну, и возможность сыграть с Египтом или Россией в плей-офф, минуя Уругвай и Суареса.
Если у португальцев все четенько – Криш доволен, всему рад и даже съел каравай – то у испанцев полный бардак. Боссы уволили Лопетеги и назначили Йерро, который до этого лишь годик тренировал «Овьедо». Матч с чемпионами Европы отлично покажет, что светит чиновникам за наглое решение перед главным турниром четырехлетия.
Кто посмотрит матч по ТВ
Среди игроков травмированных и дисквалифицированных нет, зато по телеку посмотрит игру мужчина, который мог стать героем турнира. Хулен Лопетеги подвел боссов испанской футбольной федерации, саботировал контракт и поплатился работой. Коуч уехал в «Реал» за день до старта ЧМ – эта потеря серьезнее, чем травма любого лидера.
Форма
Испания перед стартом ЧМ провела всего два матча. В них парни тогда еще Лопетеги забили всего два мяча: Швейцарии (1:0) и Тунису (1:0).
Португальцы тоже проверились двумя соперниками. Сначала команда Сантуша засушила Бельгию (0:0), а потом размазала Алжир (3:0) даже без голов Криша.
Кто что сказал
Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании: ««Мы приехали сражаться за Кубок мира. У нас есть прекрасная возможность, и именно это должно быть в центре внимания. Это вызов для всех. Я знаю – они отдадутся на поле на 100%. На чемпионате мира никому ничего не гарантировано». (Football Espana)
Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии: «Это классическая игра, у нас много общего, мы географические соседи. А соседи всегда знают друг друга, и это будет мировая классика. Цель у нас и у них одна – выиграть. Сборная Испании – замечательная команда, очень квалифицированная. Игры между нами проходили и в прошлом. Мы всегда обращаем внимание на то, что есть у Испании, отслеживаем их недостатки. Мы готовы и физически, и психологически». (Р-Спорт)
Лицом к лицу
- Испанцы откатились на десятую строчку в рейтинге ФИФА, Португалия расположилась на четвертом месте.
- Команды встречались 36 раз. В активе «Красной фурии» 17 побед, у португальцев – 6, еще 13 раз сборные сыграли вничью.
- За последние 8 лет команды рубились 3 раза. В товарищеском матче круче была Португалия (4:0), на крупных турнирах – Испания (1:0 и победа по пенальти на Евро-2012).
- Испанцы прошли квалификацию без поражений и лишь раз потеряли очки – в игре с Италией.
- Португалия и Швейцария в квалификации набрали по 27 очков, победив друг друга по разу.
Фернандо Йерро и Серхио РамосGetty Images
Люди в черном
Большой матч – большой судья. Игру португальцев и испанцев рассудит итальянец Джанлука Рокки. Самый крупный матч 44-летнего итальянца в 2018-м – встреча «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 2017-м в квалификации ЧМ Рокки судил два матча: при нем Франция разгромила Голландию (4:0), а Хорватия – Грецию (4:1).
В центре внимания
Покажет класс
Еще на Евро португальцы показали, что с обороной у них полный порядок, несмотря на пенсионные удостоверения защитников. Особенно хорош Патрисиу, который растворяется на клубном уровне, но божит за сборную. Руй только что покинул скандальный «Спортинг» и должен расслабиться уничтожением испанских атак.
Обделается
Криштиану – машина, которая умеет грамотно распределять силы на дистанции. Португалец и так знает, что сыграет в плей-офф, поэтому лучше поберечь силы на поздние раунды. В первой игре с фаворитом сборной не так важны его голы – он оставит их на Иран, Марокко и кого-нибудь потом.
Криштиану Роналду и Рикарду КуарежмаGetty Images
Котировки букмекеров
Испанцы – боги у букмекеров, несмотря на экстренное увольнение тренера. Спецы верят в «Красную фурию», а не в Криша. Здесь можно получить деньги на их ошибках.
Победа Испании: 4,0
Ничья: 3,32
Победа Португалии: 2,10
Все ставки на группу В и голы Роналду