YouGov: треть шотландцев желают Англии поражений на ЧМ-2018

Перед стартом чемпионата мира в России исследовательская компания YouGov Omnibus провела опрос среди жителей Великобритании об их отношении к национальным командам других частей королевства. Респондентам был задан вопрос, за кого бы они болели в матче сборной одной из частей Великобритании против иностранной команды.

Как оказалось, 35% шотландцев желают сборной Англии поражений и болеют против нее. 30% не поддерживают Англию, но и не желают ей неудач и только 20% поболеют за родоначальников футбола. 14% шотландцев не определись с отношением.

Что касается сборных Уэльса и Северной Ирландии, то большинство шотландцев либо поддержат, либо не будут сознательно болеть против сограждан.

Англичане в этом вопросе куда лояльнее: 26% поддерживают Шотландию, 36% не желают ей неудач, 25% не определились и только 10% настроены враждебно, передает YouGov Omnibus.

18 июня шотландцы будут болеть за тунисцев. Матч Тунис – Англия пройдет в Волгограде.

Шотландия не пробивается на крупные турниры с ЧМ-1998.

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