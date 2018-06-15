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YouGov: треть шотландцев желают Англии поражений на ЧМ-2018
В Великобритании нет единства.
Перед стартом чемпионата мира в России исследовательская компания YouGov Omnibus провела опрос среди жителей Великобритании об их отношении к национальным командам других частей королевства. Респондентам был задан вопрос, за кого бы они болели в матче сборной одной из частей Великобритании против иностранной команды.
Как оказалось, 35% шотландцев желают сборной Англии поражений и болеют против нее. 30% не поддерживают Англию, но и не желают ей неудач и только 20% поболеют за родоначальников футбола. 14% шотландцев не определись с отношением.
Что касается сборных Уэльса и Северной Ирландии, то большинство шотландцев либо поддержат, либо не будут сознательно болеть против сограждан.
Англичане в этом вопросе куда лояльнее: 26% поддерживают Шотландию, 36% не желают ей неудач, 25% не определились и только 10% настроены враждебно, передает YouGov Omnibus.
- 18 июня шотландцы будут болеть за тунисцев. Матч Тунис – Англия пройдет в Волгограде.
- Шотландия не пробивается на крупные турниры с ЧМ-1998.