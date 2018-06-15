Безумные пляски, кричалки и вакханалия из раздевалки Колумбии – очевидно, что эти парни всех порвут

Игроки сборной Колумбии больше всех ощущают, что приехали на большой футбольный праздник.

В сеть слили видео феерии, творящейся в раздевалке «кофейщиков». Возможно, похожие празднования мы увидим от колумбийцев непосредственно на поле.

Колумбийцы стартуют на ЧМ-2018 19 июня матчем против Японии. Игра пройдет в Саранске.

После этого Колумбия сыграет с Польшей (24 июня, Казань) и Сенегалом (28 июня, Самара).

Сборная Колумбии – бронзовый призер Кубка Америки-2016.

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