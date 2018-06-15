Федерация футбола Саудовской Аравии оштрафует игроков сборной за разгром от России

Крупное поражение от России в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 0:5 больно ударит по кошелькам нескольких футболистов Саудовской Аравии.

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки.

Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави», – заявил руководитель Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат.

Победа России над Саудовской Аравией стала самой крупной для матчей открытия чемпионатов мира с 1934 года.

В другом матче группы А 15 июня сойдутся Египет и Уругвай. Игра начнется в Екатеринбурге в 15:00 мск.

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