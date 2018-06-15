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«Уходит боль, Россия – Саудовская Аравия – 5:0». Солист «Чайф» переделал легендарный хит
Даже круче оригинала.
На ЧМ-1998 сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 5:0 и вдохновила лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина на легендарный хит.
Спустя 20 лет сборная России подарила музыканту прекрасный повод подкорректировать текст песни.
«Уходит боль, Россия – Саудовская Аравия – 5:0! Вот я прямо просил туда, в телевизор – ну давайте пятую. Молодцы. Порадовали старца», – добавил Шахрин.
- Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018.
- В следующей игре команда Станислава Черчесова встретится с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург).
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