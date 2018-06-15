«Дешам – ментально тренер-андердог». Герои Eurosport – о командах, которые не выиграют ЧМ

В карьере Дидье Дешама есть одна крайне характерная ачивка – золото Серии Б с «Ювентусом». Та медаль идеально отражает скилл этого тренера – он гарантированно решает задачу-минимум, никогда не лажает по-крупному, но и чудес от него ждать не стоит.

Еще один пример из жизни Дидье – домашний чемпионат Европы: вроде бы прошли немцев и добрались до финала, но там почему-то не дожали португальцев без Роналду.

Сейчас будет точно так же. Франция наверняка выйдет из группы и, вероятно, проскочит одну-две стадии плей-офф, но кубок им не поднять. Дешам сам в это не верит – он ментально тренер-андердог, а не чемпион. Для него достижение промежуточного результата – уже победа. Как с «Монако» в ЛЧ-2003/04.

Кроме седого и серого коуча, у Франции есть еще две беды.

Во-первых, уже очевидно, что Поль Погба не так крут, как в рекламе adidas – это ленивый полузащитник, который периодически отлынивает от незаметной работы и откровенно засыпает на поле.

Во-вторых, явное помутнение у Гризманна: он объявил о решении остаться в Мадриде суперстранным способом – теперь непонятно, сможет ли Антон сконцентрироваться на ЧМ после съемок в кино.

Короче, с Францией все ясно. Она выступит плюс-минус так же, как четыре года назад, а потом спокойно назначит Зидана и наконец отрастит чемпионскую ДНК.

Единственный немец, ставший этим летом чемпионом – Лерой Сане. Вы же видели его отпускные фоточки с красивой девушкой, да?

Возможно, он сейчас завидует Тимо Вернеру, Марко Ройсу и прочим героям расхайпленной команды. Очень зря: кубок мира они в этом году не поднимут.

Атакующая команда не становится чемпионом мира без звездного форварда. 4 года назад у немцев искрил Мирослав Клозе, в 2010-м за Испанию рвал только перешедший в «Барсу» Давид Вилья, в 2002-м Роналдо заколотил за Бразилию 8 мячей, а Италию-2006 трудно назвать атакующей командой. В Германии же суперстрайкера нет: на Тимо Вернере еще можно разглядеть почки, а Томас Мюллер все же не чистый форвард – Йоахим Лёв еще пожалеет, что невызовом на турнир свел с ума Сандро Вагнера.

Германия подходит к турниру не в турбоформе. Сборная Австрии, конечно, обыграла даже мощнейшую Россию, но поражение немцев команде, где главная звезда – психопат Арнаутович – ну такое. Можно сколько угодно твердить о том, что товарняки – неважно и несерьезно, но это единственные здравые критерии оценки формы команды.

Германия сейчас не в форме. Германия защищает титул чемпиона – а это очень сложно. Два раза подряд выиграть ЧМ – анриал.

Менее чем через месяц Марко Ройс и Тимо Вернер будут завидовать Лерою Сане.

Сборная Ирана – не худшая на этом турнире (37-е место в рейтинге ФИФА), но она – точно самая нелогичная. Азиаты не выиграют чемпионат мира, даже если планеты галактики выстроятся в надпись «Космос за Иран».

Уже известно, что главный тренер персов Карлуш Кейруш возглавит сборную Узбекистана сразу после окончания праздника. Это вряд ли подбодрило игроков перед поездкой в Росссию. Их в принципе ничего не подбадривает: ни Nike, отказавшийся поставлять форму и бутсы за неделю до старта, ни Рамадан, влияющий на функциональность спортсменов, ни турецкие судьи на важнейшей игре с марокканцами (турки и иранцы – это как немцы и французы; генетическое недолюбливание друг друга), ни – это особенно – сам Кейруш, который как будто специально несет полную чушь. Недавно он заявил, что Россия может спокойно взять Кубок Мира в финале, а единственный способ остановить Роналду – это если он сам проснется не с той ноги. Прекрасная мотивация!

Главная звезда Ирана – посредственный игрок 10-й команды российской лиги. Сердар Азмун до сих пор не уехал в Европу, да и не рвется как-то – а как ему рваться? И «Рубин», и сборная Ирана – это про оборону, не про атаку. В отборочном турнире иранцы забили очень мало – 10 раз, причем лишь в трех играх забили больше одного мяча. Но это не главное. Главное – домашность. Иран хорош на своей земле, но выехали за пределы – и поплыли. Год назад плыли, и сегодня поплывут.

Разгромная победа над Саудовской Аравии потрясла страну настолько, что не удивлюсь, если 14 июня внезапно станет национальным праздником и еще одним халявным выходным. На федеральных каналах сразу собрались лучшие футбольные эксперты: актеры, повара и учителя, которые превозносили игроков и уже пророчили России место в финале ЧМ.

Давайте не будем опускаться до уровня дяди, смутившего Сашу Головина, и спокойно порадуемся победе, благодаря которой мы серьезно боремся за выход из группы. Камон, мы играли против одного из самых слабых соперников на ЧМ, а впереди еще Египет и Уругвай, которые действительно покажут, чего мы стоим. У России по-прежнему жесткие проблемы с обороной: срезки от Кутепова не делись даже в матче с Саудовской Аравией, а Игнашевич равняется с Салахом в скорости лишь цифрами в возрасте; вылетел Дзагоев – мотор сборной на пару с Головиным.

Поэтому после поражения в 1/8 финала или, не дай Бог, сразу после группового этапа выберите себе кого-нибудь из тройки Бразилия/Германия/Франция и топите за них вплоть до финала.

Скриньте: на этом чемпионате мира Италия не пройдет дальше четвертьфинала. Во-первых, она попала в самую сложную группу (если кто не помнит, с Чили, Нидерландами и США). Во-вторых, Манчини до сих пор находится в тактических поисках. В последней товарке с Саудовской Аравией он несколько раз переходил с 4-3-3 на 4-4-2 и обратно. В-третьих, у Италии очень много игровых проблем. Например, в позиционных атаках «скуадра адзурра» так же слаба, как «Зенит» при Манчини. За две недели такую глобальную проблему вряд ли решит даже чемпион АПЛ. Наконец, нет никакой ясности с составом. На последний сбор итальянской команды Манчини вызвал целых 35 человек и до сих пор не сообщил, кто едет на чемпионат мира. Кто так вообще делает?

Так что итальянцам остается только поблагодарить Робби за то, что он не делает из Инсинье опорника, и ждать еще четыре года.

Робби Уильямс – лучшее, что случилось с Англией этим летом в России.

Кругом талдычат об излучающей свежесть и талант сборной Англии – ведь она обязательно этим летом отправит в утиль 54 года безкубкового стыда и вообще make Britain Great again. Забудьте.

Джейми Варди, 31-летний дублер Кейна на ЧМ, предвещает сборной Саутгейта сценарий «Лестера»-2016. Когда кого-то сравнивают с чемпионским «Лестером», это хорошо не заканчивается.

Тунис и Панама могут лечь под неопытного Саутгейта, подняв лапки, но сверхмощная Бельгия или условная Германия (на которую Гарет обязательно наткнется, если выйдет из группы с первого места) не доставят такого удовольствия тренеру, в чьем резюме скромно толкаются «Мидлсбро» и Англия-U21.

У британцев нет лидера. Им точно не станет Кейн, который клянчил голы у Эриксена и держал хоть что-то похожее на трофей – золотой самовар – только в России. Им не станет талантливый Деле Алли – юноша агрессивен, а порой – неадекватный. Плюс, они из «Тоттенхэма», где чемпионский дух забанен.

Кампания по обожествлению сборной, семь матчей без проигрышей и молодой состав – полная муть. Посмотрим, что будет, когда Кейн снова отправится исполнять угловые, а на базе кончится еда, которую предусмотрительные англичане привезли с собой, опасаясь коварных русских отравителей.

Когда Аргентину в очередной раз упоминают в списке фаворитов ЧМ, хочется в недоумении исчезнуть в стиле Александра Головина.

В России у Месси самая несбалансированная и просто слабая команда за все четыре чемпионата мира. В воротах 32-летний кипер «Тигрес», в защите полтора топ-игрока: Отаменди и престарелый Маскерано, из интересных фрешменов на весь состав только Ло Чельсо и Дибала.

Если отрезать из заявки страйкеров, заявка Аргентины окажется где-то на уровне Хорватии: море шлака и пара-тройка хороших, но возрастных игроков.

Да и взрослые лидеры-истерички, которые уходили и возвращались в команду, будут играть под огромным давлением. Для Лео это терпимо, а вот парни вроде Ди Марии и Агуэро чуть что превращаются в размякшую кесадилью.

Президент «Барселоны» в июне пожелал Месси победы на чемпионате. Только Бартомеу, видимо, забыл, что в абстрактном матче против Германии мы будем следить не только за битвой Лео и Нойера, но и за дуэлями вроде Гусман-Мюллер и Тальяфико-Ройс.

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