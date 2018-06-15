Гей-фан сборной Англии: «Еду в Россию, чтобы показать ЛГБТ-болельщикам: быть собой – нормально»

Английский болельщик нетрадиционной сексуальной ориентации по фамилии Ли летит в Россию.

«Этим летом я присоединюсь к десяти тысячам английских болельщиков в России, чтобы поболеть за «Трех львов». После столкновения английских и российских фанатов на Евро-2016 нам всем следовало действовать обдуманно. Я, будучи геем, должен быть особенно осторожным.

ЛГБТ-болельщики утверждали, что им грозит особый риск в России из-за отношения к гомосексуализму в этой стране. Я очень нервничаю по поводу этой поездки. Но как только я окажусь там и впитаю эту атмосферу, то адреналин, уверен, начнет бить ключом, и все волнения пройдут.

Меня вдохновляет то, что все не рекомендуют мне ехать, потому что я гей. Вопрос, который я постоянно получаю от друзей, не когда я еду, а по-прежнему ли я собираюсь поехать. Смысл в том, что я не должен ехать.

Я же хочу показать всем другим ЛГБТ-болельщикам, что быть самим собой – нормально, и что можно ездить на события по всему миру вне зависимости от ситуации», – написал болельщик в колонке на сайте ВВС.

Англия стартует на ЧМ-2018 матчем с Тунисом 18 августа.

Накануне турнира контора Paddy Power обещала вносить по 10 тысяч фунтов на ЛГБТ-нужды за каждый гол России на ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова уже обошлась ирландским букмекерам в 50 тысяч фунтов.

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