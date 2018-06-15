Сыновья легендарного усатого фаната Бразилии продолжили его дело и приехали на ЧМ в Россию

Кловис Акоста Фернандес следовал за сборной Бразилии на все чемпионаты мира, начиная с 1990 года, но всемирную известность приобрел в 2014 году, когда камеры зафиксировали плачущего болельщика с копией кубка чемпионов мира после полуфинала Бразилия – Германия (1:7).

16 сентября 2015 года Фернандес ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком почки. ЧМ-2018 должен был стать первым за многие годы без знаменитого усача, но дело отца продолжили его сыновья Франк и Густаво.

«Мы приехали сюда, чтобы привезти трофей отца. Это мой седьмой чемпионат мира, и я сравнялся с папой. Для Густаво это четвертый чемпионат, так что мы продолжим наше путешествие.

Мы проводим здесь уже четвертый день. Москва – прекрасный город, люди здесь – замечательные. Думаю, Бразилия готова. Надеюсь, в финале сыграют Бразилия и Аргентина», – сказал 39-летний Франк, чьи слова приводит Daily Mail.

Бразильцы стартуют на ЧМ-2018 17 июня матчем со Швейцарией в Ростове-на-Дону.

Пентакампеоны не брали медалей на чемпионатах мира с 2002 года.

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