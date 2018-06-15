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Именинник Мохамед Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем

Именинник Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем
Eurosport

51 мин. назад

Возможно, Мо выйдет на замену.

Получивший травму ключицы в финале Лиги чемпионов Мохамед Салах не включен в стартовый состав сборной Египта на первый матч группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

Состав «фараонов»:

Мохамед Эль-Шенави; Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдель-Шафи; Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Махмуд Эль-Саид, Махмуд Хассан Трезеге; Маруан Фахми.

Состав Уругвая: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Мария Хименес; Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джордан Арраскаэта; Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

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