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Именинник Мохамед Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем
Возможно, Мо выйдет на замену.
Получивший травму ключицы в финале Лиги чемпионов Мохамед Салах не включен в стартовый состав сборной Египта на первый матч группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.
Состав «фараонов»:
Мохамед Эль-Шенави; Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдель-Шафи; Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Махмуд Эль-Саид, Махмуд Хассан Трезеге; Маруан Фахми.
Состав Уругвая: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Мария Хименес; Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джордан Арраскаэта; Луис Суарес, Эдинсон Кавани.
- Матч начнется в 15:00 мск.
- 15 июня Мохамед отметил 26-летие.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.
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