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Мясник Де Брёйне отправил в полет Янузая адским подкатом, будто это не тренировка, а финал ЧМ

Мясник Де Брёйне отправил в полет Янузая адским подкатом, будто это не тренировка, а финал ЧМ
Eurosport

1 час назад

Забыл, что Аднан больше не в «МЮ».

Полузащитнику сборной Бельгии Аднану Янузаю часто достается на тренировках – все потому, что он часто передерживает мяч.

Во время очередной тренировки Аднан получил мяч на фланге. Увидев краем глаза приближавшегося Кевина Де Брёйне, экс-игрок «МЮ» вряд ли представлял, что произойдет далее. После адского подката «горожанин» даже не поинтересовался у партнера по сборной, здоров ли он.

  • Никаких сообщений о травме Янузая из расположения сборной Бельгии не поступало.
  • 18 июня Бельгия стартует на ЧМ-2018 матчем с Панамой в Сочи.

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