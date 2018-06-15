Мясник Де Брёйне отправил в полет Янузая адским подкатом, будто это не тренировка, а финал ЧМ

Полузащитнику сборной Бельгии Аднану Янузаю часто достается на тренировках – все потому, что он часто передерживает мяч.

Во время очередной тренировки Аднан получил мяч на фланге. Увидев краем глаза приближавшегося Кевина Де Брёйне, экс-игрок «МЮ» вряд ли представлял, что произойдет далее. После адского подката «горожанин» даже не поинтересовался у партнера по сборной, здоров ли он.

Никаких сообщений о травме Янузая из расположения сборной Бельгии не поступало.

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