Уругвай вырвал победу у Египта и устроился на втором месте в группе

Чемпионат мира в Екатеринбурге открылся матчем между Египтом и Уругваем. Победу со счетом 1:0 одержали южноамериканцы.

Единственный гол на 89-й минуте провел защитник Хосе Хименес.

Салах в день рождения остался на лавке – именно его реактивности не хватило матчу. Команды выглядели очень грузно, а Суарес упустил много моментов.

Вчера Россия разгромно обыграла Саудовскую Аравию – 5:0.

Египет сыграл первый матч на ЧМ за 10 221 день. Тогда «фараоны» проиграли со счетом 0:1 Англии.

Россия по-прежнему занимает первое место в группе А.

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