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Уругвай вырвал победу у Египта и устроился на втором месте в группе
Второй день чемпионата мира в России.
Чемпионат мира в Екатеринбурге открылся матчем между Египтом и Уругваем. Победу со счетом 1:0 одержали южноамериканцы.
Единственный гол на 89-й минуте провел защитник Хосе Хименес.
Салах в день рождения остался на лавке – именно его реактивности не хватило матчу. Команды выглядели очень грузно, а Суарес упустил много моментов.
- Вчера Россия разгромно обыграла Саудовскую Аравию – 5:0.
- Египет сыграл первый матч на ЧМ за 10 221 день. Тогда «фараоны» проиграли со счетом 0:1 Англии.
- Россия по-прежнему занимает первое место в группе А.
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