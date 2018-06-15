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Уругвай вырвал победу у Египта и устроился на втором месте в группе

Уругвай вырвал победу у Египта за минуту до конца
Eurosport

1 час назад

Второй день чемпионата мира в России.

Чемпионат мира в Екатеринбурге открылся матчем между Египтом и Уругваем. Победу со счетом 1:0 одержали южноамериканцы.

Единственный гол на 89-й минуте провел защитник Хосе Хименес.

Салах в день рождения остался на лавке – именно его реактивности не хватило матчу. Команды выглядели очень грузно, а Суарес упустил много моментов.

  • Вчера Россия разгромно обыграла Саудовскую Аравию – 5:0.
  • Египет сыграл первый матч на ЧМ за 10 221 день. Тогда «фараоны» проиграли со счетом 0:1 Англии.
  • Россия по-прежнему занимает первое место в группе А.

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