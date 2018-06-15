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Российское правительство запретило нигерийским болельщикам приносить на стадион куриц
Карнавала не будет.
Болельщики из Нигерии не поддержат национальную традицию на чемпионате мира в России – приносить на стадион живых куриц.
Как пишет журналист BBC Sport Ричард Конвэй, российское правительство выступило против причудливого африканского обычая. Нигерийским фанатам сообщат, в какие места разрешено приносить птиц, но на стадион с животными проходить нельзя.
- 16 июня Нигерия проведет первый матч на турнире – против сборной Хорватии.
- Другие соперники африканской сборной на ЧМ – Исландия и Аргентина.
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