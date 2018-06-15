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Российское правительство запретило нигерийским болельщикам приносить на стадион куриц

Российское правительство запретило нигерийским болельщикам приносить на стадион куриц
Eurosport

53 мин. назад

Карнавала не будет.

Болельщики из Нигерии не поддержат национальную традицию на чемпионате мира в России – приносить на стадион живых куриц.

Как пишет журналист BBC Sport Ричард Конвэй, российское правительство выступило против причудливого африканского обычая. Нигерийским фанатам сообщат, в какие места разрешено приносить птиц, но на стадион с животными проходить нельзя.

  • 16 июня Нигерия проведет первый матч на турнире – против сборной Хорватии.
  • Другие соперники африканской сборной на ЧМ – Исландия и Аргентина.

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