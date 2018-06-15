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Лимонов о чемпионате мира: «На кой кол нам сдались эти поддатые иностранцы? Наприглашали бомжей»

Лимонов о чемпионате мира: «На кой кол нам сдались эти поддатые иностранцы? Наприглашали бомжей»
Eurosport

34 мин. назад

Писатель против праздника.

Российский писатель и политик Эдуард Лимонов не понимает, зачем России понадобилось проводить чемпионат мира.

«Продолжаю свою антимундиалевскую пропаганду. Вот на кой осиновый кол нам сдались все эти поддатые, корявые иностранцы на наших улицах? У нас у самих таких хоть отбавляй. Лучше бы сотню умельцев на жительство пригласили, как Петр Первый, а то бомжей наприглашали, вопят, как резаные», – написал Лимонов в твиттере.

  • Чемпионат мира в России стартовал 14 июня. Турнир продлится до 15 июля.
  • Лимонов – автор романов «Это я – Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко».

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