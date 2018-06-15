Дональд Трамп о ЧМ-2026: «Мы никогда не терпим неудач. Это будет замечательный чемпионат мира!»

Президент США Дональд Трамп уверен, что его страна справится с проведением чемпионата мира-2026.

«Благодарю всех за поздравления с тем, что США, Мексика и Канада получили право проведения ЧМ-2026. Я упорно работал над этим вместе с прекрасной командой талантливых людей. Мы никогда не терпим неудач, и это будет замечательный чемпионат мира! Особая благодарность Бобу Крафту за превосходный совет», – написал Трамп в твиттере.

Чемпионат мира пройдет в США во второй раз, ранее Штаты принимали турнир 1994 года.

Боб Крафт – американский бизнесмен, исполнительный директор «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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