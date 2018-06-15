Иран вырвал победу у Марокко на 95-й минуте

В первом тайме инициативой полностью владели «Атласские львы». Креативная группа в лице Бельханда, Зиеха и Арита мощно нагнетала давление у ворот Алирезы Бейранванда, но добилась только пары опасных ударов. Иран ответил супермоментом Азмуна после выхода один на один, но пробил точно в грудь вратаря.

Во второй половине команды обменялись кучкей ударов по ногам, но сверхопасностей не создали. За 15 минут до конца тайма травму получил самый активный игрок матча Нордин Амрабат. Правый защитник сборной Марокко неудачно приземлился за пределами поля и некоторое время не мог понять, где находится. А еще через пять минут замену попросил иранец Омид Эбрахими. Полузащитник прыгнул в подкат, но рванул мышцы живота.

На 95-й минуте Азиз Бухаддуз срезал мяч в свои ворота, и Иран одержал первую победу на турнире.

Таблица группы B и не только

В 21:00 в Сочи сыграют фавориты группы B – Испания и Португалия.

Во втором туре Португалия сыграет с Марокко, Испания – с Ираном.

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