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Неймар: «Я – лучший футболист в мире, потому что Криштиану Роналду и Лионель Месси с другой планеты»

Неймар: «Я – лучший футболист в мире, потому что Роналду и Месси с другой планеты»
Eurosport

56 мин. назад

Гризманн и Салах не согласятся с этим утверждением.

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар назвал себя лучшим игроком в мире, исключая Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду и Лионель Месси – это 2 игрока, которые на сегодняшний день находятся выше всех остальных. При всей скромности, я – лучший футболист в мире, потому что Роналду и Месси с другой планеты», – цитирует Неймара FourFourTwo.

  • 17 июня сборная Бразилии проведет первый матч на чемпионате мира – против команды Швейцарии.
  • Для Неймара этот матч станет первой официальной игрой с 25 февраля. Он уничтожит швейцарцев.

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