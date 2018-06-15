Анубис, Ра и еще 4 бога, которых не хватило Египту

Тот – бог мудрости

У ворот Муслеры не возникло ни одного опасного момента за весь матч – это главный показатель египетских проблем в атаке. Фараоны быстро выходили из обороны в атаку и здорово использовали прессинг, но в заключительных действиях футболистам не хватало чувства такта и расчетливости. Египтяне излишне суетились, поэтому все потенциальные выпады погибали при первой же передаче у чужой штрафной. Тот бы наделил игроков хладнокровием и терпением.

Анубис – бог мертвых

Тут было бы достаточно Эктору Куперу просто напомнить игрокам о рассматривании дел, совершенных при жизни в перерыве, чтобы они выдали мощнейшую вторую половину против Уругвая. Но у сборной не оказалось даже изображения покровителя загробного мира для того, чтобы замотивировать футболистов. Сам Анубис вряд ли чем-нибудь помог бы, но его появление уж точно зарядило бы игроков. Все-таки бог.

Птах – бог-творец всего сущего

Помимо мудрости, в атаках Египту серьезно не хватало креатива. Вся острота шла с флангов, откуда крайки бесконечно навешивали в штрафную, где по очереди на мячи откликались то Годин, то Хименес, то Муслера легко забирал мяч в руки. Птах направил бы в ноги египтянам щепотку божественной силы.

Мохамед Салах – бог футбола

Маат – богиня справедливости

Эль-Шенави стал главным виновником неудач Суареса. Луис трижды оказывался с кипером один на один, но на табло его фамилия так и не высветилась. Во время первой попытки Суарес не попал в ворота из вратарской, вторая закончилась гениальным спасением от Эль-Шенави, а третью уругваец запорол максимально бездарно: полез обыгрывать и напоролся на руки вратаря.

В конце матча Хименес прискакал в чужую штрафную и головой воткнул мяч в угол – египтянин даже не дернулся. Маат спустилась бы на Землю и, как в той рекламе с Яшиным и Акинфеевым, подвинула Эль-Шенави на место, куда полетел мяч. После этого вратарь бы точно потеснил Салаха в пантеоне египетских футбольных богов.

Хех – бог плодородия

Из-за отсутствия Салаха у египтян совсем не хватало топовых игроков на поле. Стартовый состав ограничился одни Мохамедом Эль-Ненни из «Арсенала», который и в клуб-то не является основным. Хех омолодил бы Мохаммеда Зидана, Ахмада Хасана и других легенд сборной, чтобы разнести Уругвай.

Ра – бог солнца

Сегодня в Екатеринбурге сборные играли чуть ли не в самую холодную погоду на турнире. 14 градусов – явно не та температура, к которой привыкли страна с вечно палящим солнцем. Ра точно бы добавил игре тепла и расшевелил египтян, попавших в привычное российское лето.

Египет – Уругвай – 0:1

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