twitter

Гранит Джака продлил контракт с «Арсеналом»

Джака продлил контракт с «Арсеналом»
Eurosport

1 час назад

Следующий в списке – Аарон Рэмзи.

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

«Я рад, что Гранит продлил контракт с нами. Он – важный член нашей команды, и он по-прежнему молод, чтобы улучшать свою игру. Я надеюсь, он успешно отыграет на чемпионате мира вместе со сборной Швейцарией и вернется в «Арсенал» готовым к новому сезону», – сказал главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

Журналист London Evening Standard Джеймс Бендж сообщил, что новый контракт Джаки рассчитан до 2021 или 2022 года.

  • В чемпионате Англии-2017/18 Джака провел за «Арсенал» все 38 матчей.
  • 17 июня сборная Швейцарии сыграет первый матч на чемпионате мира – против сборной Бразилии.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
Популярные видео
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
13 833 просмотров20 ч
Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ
7 276 просмотров13/06 в 22:41
А еще вам может понравиться