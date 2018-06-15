Гранит Джака продлил контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

«Я рад, что Гранит продлил контракт с нами. Он – важный член нашей команды, и он по-прежнему молод, чтобы улучшать свою игру. Я надеюсь, он успешно отыграет на чемпионате мира вместе со сборной Швейцарией и вернется в «Арсенал» готовым к новому сезону», – сказал главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

Журналист London Evening Standard Джеймс Бендж сообщил, что новый контракт Джаки рассчитан до 2021 или 2022 года.

В чемпионате Англии-2017/18 Джака провел за «Арсенал» все 38 матчей.

17 июня сборная Швейцарии сыграет первый матч на чемпионате мира – против сборной Бразилии.

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