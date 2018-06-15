Getty Images

Фанат из Перу набрал 25 килограммов, чтобы получить билеты на чемпионат мира по инвалидности

Фанат из Перу набрал 25 килограммов, чтобы получить билеты на чемпионат мира по инвалидности
Eurosport

49 мин. назад

Лайфхак.

Болельщик сборной Перу Мигель потолстел на 25 килограммов, чтобы получить свидетельство по инвалидности и купить билеты на чемпионат мира.

«Билеты были проданы почти сразу же, но я не мог пропустить чемпионат мира. Я болею за сборную Перу дольше, чем за свой клуб – «Университарио». Я был на всех матчах квалификации, даже когда на игру против Эквадора собралось всего 20 тысяч болельщиков. Я поклялся себе, что поеду в Россию.

Единственные билеты, которые остались на сайте ФИФА, – это билеты для инвалидов. Я ознакомился с условиями, при которых их можно приобрести: такие билеты доступны колясочникам, женщинам с какими-то личными проблемами и людям с ожирением, то есть с индексом массы тела более 35. Мой индекс на тот момент составлял 30, и я подсчитал, что мне нужно набрать еще 25 килограммов.

Сначала я купил билеты, а затем начал толстеть. Я ел много углеводов, у меня было впереди 3 месяца, чтобы предоставить справку о медицинском ожирении. К счастью, я успел выполнить условия, и ФИФА одобрила мою заявку», – цитирует Мигеля infobae.com.

  • 16 июня Перу проведет первый матч на чемпионате мира – против сборной Дании.
  • Другие соперники перуанцев по группе C – Франция и Австралия.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
Популярные видео
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
13 834 просмотров20 ч
Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ
7 277 просмотров13/06 в 22:41
А еще вам может понравиться