Фанат из Перу набрал 25 килограммов, чтобы получить билеты на чемпионат мира по инвалидности

Болельщик сборной Перу Мигель потолстел на 25 килограммов, чтобы получить свидетельство по инвалидности и купить билеты на чемпионат мира.

«Билеты были проданы почти сразу же, но я не мог пропустить чемпионат мира. Я болею за сборную Перу дольше, чем за свой клуб – «Университарио». Я был на всех матчах квалификации, даже когда на игру против Эквадора собралось всего 20 тысяч болельщиков. Я поклялся себе, что поеду в Россию.

Единственные билеты, которые остались на сайте ФИФА, – это билеты для инвалидов. Я ознакомился с условиями, при которых их можно приобрести: такие билеты доступны колясочникам, женщинам с какими-то личными проблемами и людям с ожирением, то есть с индексом массы тела более 35. Мой индекс на тот момент составлял 30, и я подсчитал, что мне нужно набрать еще 25 килограммов.

Сначала я купил билеты, а затем начал толстеть. Я ел много углеводов, у меня было впереди 3 месяца, чтобы предоставить справку о медицинском ожирении. К счастью, я успел выполнить условия, и ФИФА одобрила мою заявку», – цитирует Мигеля infobae.com.

16 июня Перу проведет первый матч на чемпионате мира – против сборной Дании.

Другие соперники перуанцев по группе C – Франция и Австралия.

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