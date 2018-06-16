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Артуро Видаль: «Я выиграл каждый финал против Месси, и если мы встретимся снова, я опять выиграю»

Видаль: «Я выиграл каждый финал против Месси, и если мы встретимся снова, я опять выиграю»
Eurosport

1 час назад

Кажется, Артуро забыл, что сборная Чили не вышла на чемпионат мира.

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль не боится возможной встречи с Лионелем Месси.

«Аргентинцы мечтают о таком игроке, как я. Я не боюсь Месси; вы должны спросить у него, боится ли он меня. Я выиграл каждый финал, когда мы встречались, и если мы встретимся снова, я опять выиграю», – цитирует Видаля bundesliga.com.

  • Чили не попал на чемпионат мира-2018, так что встреча Видаля и Месси на этом турнире невозможна.
  • Аргентина дважды проиграла Чили в финалах Кубка Америки – в 2015 и 2016 годах.

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