Артуро Видаль: «Я выиграл каждый финал против Месси, и если мы встретимся снова, я опять выиграю»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль не боится возможной встречи с Лионелем Месси.

«Аргентинцы мечтают о таком игроке, как я. Я не боюсь Месси; вы должны спросить у него, боится ли он меня. Я выиграл каждый финал, когда мы встречались, и если мы встретимся снова, я опять выиграю», – цитирует Видаля bundesliga.com.

Чили не попал на чемпионат мира-2018, так что встреча Видаля и Месси на этом турнире невозможна.

Аргентина дважды проиграла Чили в финалах Кубка Америки – в 2015 и 2016 годах.

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