ЧМ стартовал слишком ошеломительно, Марокко и Иран это подтвердили

ЧМ стартовал дерзко, резво и невообразимо. Причем не потому что все команды показали незабываемую игру и выдали гениальные перфомансы, а потому что предсказать нереально вообще ничего.

Первый матч. Россия, в которую верит примерно никто, расстреливает Саудовскую Аравию пятью мячами, Путин пожимает плечами, фанаты вновь верят в сборную.

Второй матч. Уругвай катает вату 90 минут, Суарес показывает, почему лучший форвард в мире точно не он, но Хименес все равно забивает и делает личико Салаха слезным.

Третий матч. Марокко – Иран. Лучший матч для ставок, потому что даже букмекеры не понимают, кто тут сильнее. Равная линия, но знающие понимают, что у Марокко намного более топовый подбор исполнителей, мощнее выстроена игра и более реальные шансы на победу.

Иран не показал вообще ничего кроме искр после зверских подкатов и Сердара Азмуна, который по привычке не реализовывал супермоменты. Марокко наоборот, комбинировало, играло в резкий пас, но это все неинтересно.

Этот чемпионат мира выиграет самая нелогичная сборная. Ей может оказаться и Иран. Ну а почему нет? Роналду давно не забивал в свои ворота, Коста тоже всегда готов на мерзость. Чисто по фану поставь в оставшихся групповых матчах на Иран, отсутствие логики точно сыграет за тебя.

В таких условиях как-то теряются сверхдостижения, которые сыпятся в первых матчах даже бодрее, чем двоечники на экзамене у препода, который не дает списать. Иран забил без единого удара в створ во втором тайме.

Азиз Бухаддуз стал первым с 2006 года автоголистом, который выскочил на замену.

Иран выиграл стартовый матч чемпионата мира впервые в истории. Шок.

Марокко – Иран – 0:1

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