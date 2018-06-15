В Мексике выпустили женские трусики со встроенным вибратором для более страстного просмотра футбола

Мексиканский магазин нижнего белья Vicky Form выпустил специальные женские трусики к чемпионату мира – в них встроен вибратор, который реагирует на перемещения футболистов и забитые голы.

Как сообщает Mirror, видеоролик с рекламой нового вида женского белья был выпущен перед турниром в России. Ролик начинается с фразы о том, что каждый год 4 миллиона пар расходятся из-за футбола – девушки считают своих партнеров больными.

В Vicky Form нашли выход из ситуации, зашив в трусики вибратор, который реагирует на действия футболистов, интерпретирует их движения и превращает их в вибрации. При совместном просмотре футбола с бойфрендом девушка постепенно возбуждается, крайне остро реагируя на забитые мячи и спорные судейские решения.

В твиттере уже окрестили рекламу сексистской. «Какой сексизм! Какая глупая идея – создавать такое», – написала разозленная зрительница. «Мы, женщины, тоже любим спорт, а не гендерные стереотипы», – возмутилась другая девушка.

17 июня Мексика проведет первый матч на чемпионате мира – против сборной Германии.

Другие соперники «ацтеков» по группе F – Швеция и Южная Корея.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube