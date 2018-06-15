Криштиану Роналду – четвертый игрок в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче группы B чемпионата мира между Португалией и Испанией.

Криш стал четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира. Португалец присоединился к Пеле (Бразилия), Уве Зеелеру (Германия) и Мирославу Клозе (Германия), которые тоже отметились голами на четырех турнирах.

Роналду забил по одному мячу на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

В группе B, помимо Испании и Португалии, выступают сборные Ирана и Марокко.

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