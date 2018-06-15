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Министр иностранных дел Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»

Министр иностранных дел Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»
Eurosport

1 час назад

Дядя разжигает.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что граждане его страны не имеют права поехать на чемпионат мира в России как обычные фанаты.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – цитирует Климкина ukranews.com.

  • Чемпионат мира в России стартовал 14 июня.
  • Сборная Украины не вышла на турнир, заняв третье место в отборочной группе I.

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