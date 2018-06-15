Роналду забил второй гол на турнире

Сборная Португалии уже на четвертой минуте открыла счет в матче с Испанией, а на 45-й – забила второй гол.

И первый, и второй мяч на счету Криштиану Роналду. В случае с первым голом он заработал пенальти, упав в штрафной после контакта с Начо, и сам же его исполнил. Во втором эпизоде Криштиану решился на дальний удар. Давид де Хеа допустил чудовищный ляп, и мяч влетел в сетку.

Криштиану догнал лучшего бомбардира ЧМ – Дениса Черышева. У обоих игроков пока по два мяча.

Испания проигрывает со счетом 1:2, но еще может отыграться – сможет ли?

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