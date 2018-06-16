Второй день ЧМ-2018: португальцы бешеные, немцы – умницы, Роналду – герой

Локация: Москва, Ватутинки, база сборной Германии

Москва прожила второй день без футбольных ивентов – вся движуха сконцентрировалась на Воробьевых горах (кстати, если у вас нет билета, то это оптимальное место, чтобы смотреть футбол), на Арбате и других центральных улицах. Сотни людей в разноцветных джерси предвкушают будущие матчи: уже в субботу на «Спартаке» зарубятся Аргентина и Исландия, в воскресенье на «Лужниках» – Мексика и Германия. Вот этих болельщиков в городе и больше всего.

А еще в пятницу на базе Германии состоялся день открытых дверей: Оливер Бирхофф, Йозуа Киммих и немедийные мужчины Немецкого футбольного союза рассказывали про новые технологии в футбольной аналитике.

Для этого они выбрали идеальное место – Ватутинки. В прошлом году Йоги Лёв признавался в любви к Сочи, но в 2018-м что-то пошло не так, и немцы поселились на окраине Москвы. База ЦСКА превратилась в натуральное посольство Германии: при въезде на территорию стоит огромный жизнеутверждающий знак – здесь живет Ди Манншафт.

Резиденция команды Лёва настолько уютная, что на лужайках возле ворот бегают чьи-то дети в немецких спортивных костюмах. Слишком тихая и то ли домашняя, то ли рабочая атмосфера – возможно, в такой и выигрывают чемпионаты мира. В здании базы – максимально стильный пресс-центр, он украшен огромными фото игроков, манекенами в джерси Бундестим и разноцветными прожекторами.

В 2013 году немецкий IT-гигант SAP (его основатель – патрон «Хоффенхайма») начал прокачивать сборную Германии данными по ТТД – футболисты скачали на гаджеты тактические приложения, которые указывали им персонально, какие компоненты нужно тренировать дополнительно и на каких соперников обратить больше всего внимания.

Со временем система развивалась, научилась работать над аналитикой 11-метровых и выиграла кубок мира – разработчики признаются: «Наш вклад в победу на ЧМ-2014 тоже есть». После формальной пресс-конференции менеджер проектов SAP Кристоф Юнгкинд рассказал о том, как занудная с виду программа превратилась в инструмент тим-билдинга: «Гросскройц и Швайнштайгер, которые тогда представляли два враждующих и борющихся за титул клуба, начали подкалывать друг друга, скидывать шуточки в рабочий чат и веселиться – так мы поняли, что игроки реально вовлечены в процесс».

Сборная ИспанииGetty Images

Казалось, что герр Юндкинд может рассказывать про прогрессивную систему вечно: немец начал вспоминать Гвардиолу, углубился в тепловые карты, и его остановил только закрывающий зал для пресс-конференции. Бирхофф скрылся в коридорах, тихая база стала совсем немой – где-то в ее недрах чемпионы мира изучают чертежи в планшетах, чтобы взять пятую звезду.

Локация: Краснодар – Сочи

13:40, в «Ласточке» из Краснодара натурально все едут на футбол, болел легко опознать по болтающимся на шеях Fan ID. Чувак рядом со мной встретил знакомого. Он в футболке с футболкой Ибрагимовича из «ПСЖ» – не банальная реплика игровой майки, а самодельный принт с топовым Златаном.

«А Ибра играет?» – выдает уровень знаний сосед. «Он же заканчивал со сборной, но я не изучал заявку шведов», – честно признается его корешок. Легко понять, что футбол для краснодарцев, больше, зрелище и статусный повод, чем дело всей жизни. Настоящие фанатики смотрели бы за Златаном даже по ночам в MLS.

После пяти часов в пути и проеханного Лоо с Дагомысом сосед спросил приятеля: «У тебя не до Олимпийского парка? Так ты сейчас слезаешь?» Черт, вспоминаю, что и я протупил – мой ж/д билет тоже не до нужного пункта. Черт, черт, черт, кажется, слезаю вместе с ним.

Выхожу на городском вокзале и прыгаю на бесплатный шаттл – фух, повезло, что довезут прямо до «Фишта». После часа пути (арена не близко от центра и находится, скорее, в пригороде) встаем в дичайшую пробку, навигатор показывает, что ко входу можно пробраться пешком, будет даже быстрее. Водитель отказывается открыть двери, потому что не положено – хотел же притвориться иностранцем и спросить на английском, не отказал бы.

Нет, нервы ни к черту. Везет, что автобус быстро рвет до цели, но до арены еще педалить и педалить. Пара волонтеров отфутболивает за центром аккредитации к другим ребятам в форме, в итоге дорогу показывают какие-то мексиканские телевизионщики. «Extra Ticket?» – спрашивает какой-то улыбчивый лысик. Но спрашивает, а не предлагает, ажиотаж страшный.

Стадион заполнился влет, от скуки Кубка Конфедераций, когда билеты раздавали по бюджетникам, не осталось и следа. Тут полно русских, испанцев и португальцев, по дороге еще подходили ребята в форме сборной Мексики, а еще Бразилии (Неймар с корешами живут тут). После каждого гола подпрыгиваешь на стуле вместе со всем «Фиштом», а на третьем голе Роналду уже не веришь, что живешь на этой планете. Может, есть вариант, при котором на этом газоне всегда будет бегать Криш, а не красивые люди, перевезенные из питерского «Динамо»?

Так, дописываю и рву. Через три часа поезд в Ростов. Похоже, один матч пройдет мимо меня, но в вагоне точно найдется чемпион, который прошарит Wi-Fi на трансляцию Франции и Австралии.

Я видел матч Испании и Португалии. Мамочки, как же они мочат

Дневник чемпионата мира. Первый день