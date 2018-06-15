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Роналду забил третий гол на турнире

Роналду забил третий гол на турнире
Eurosport

Только что

Он оформил дубль за первый тайм, а во втором вкрутил со штрафного.

Сборная Португалии уже на четвертой минуте открыла счет в матче с Испанией, а на 45-й – забила второй гол.

И первый, и второй мяч на счету Криштиану Роналду, да и третий забил тоже он. В случае с первым голом он упав в штрафной после контакта с Начо, и арбитр указал на точку. Криштиану пробил в угол с пенальти и открыл счет. Во втором эпизоде Криштиану пробил издали, Давид де Хеа сотворил ужаснейшую ошибку, и мяч влетел в сетку. Во втором тайме Криштиану шандарахнул со штрафного и оформил хет-трик.

  • Криштиану догнал лучшего бомбардира ЧМ – Дениса Черышева. У обоих игроков пока по два мяча.
  • Испания проигрывает со счетом 1:2, но еще может отыграться – сможет ли?

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