Португалия и Испания сыграли вничью, у Криштиану хет-трик

Самый огненный матч первого тура на чемпионате мира начался соответственно ожиданиям. Уже на четвертой минуте Роналду заработал пенальти и сам же его исполнил: развел мяч и Де Хеа по углам и открыл счет. В первой половине Португалия прессовала испанцев, но как только мяч оказался у Косты, тут же поджала коленки. Диего заехал локтем по лицу Пепе, навозил троих и вонзил мяч в угол. После Испания уже контролировала ход встречи и имела уйму моментов, чего только стоит удар Иско в перекладину из-за пределов штрафной. Перед самым перерывом Роналду решился на удар с левой и метнул мяч по центру, однако у Де Хеа, видимо, уменьшились руки, поэтому мяч прошел сквозь перчатки и угодил в ворота.

Второй тайм начался не менее жарко. На 55-й Бускетс выиграл верховую борьбу у мелкого Гуэдеша и скинул на Косту, который завел мяч в пустые. Уже через три минуты Начо пушечным выстрелом вывел Испанию вперед впервые в матче. После этого команды остыли, но в конце Пике нарушил правила около штрафной. Роналду подошел к мячу и клюнул в девятку – 3:3.

В другом матче Иран вырвал у Марокко победу на последних минутах.

Роналду опередил Дениса Черышева и Диего Косту в гонке лучших бомбардиров.

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