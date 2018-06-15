Криштиану Роналду – самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира, оформивший хет-трик

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 3 мяча в матче против сборной Испании (3:3) на чемпионате мира-2018.

Роналду стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, оформившим хет-трик, – Криш положил трешку в возрасте 33 лет и 130 дней.

За один матч против Испании Роналду забил столько же голов на чемпионате мира, сколько за предыдущие 3 турнира.

Помимо Португалии и Испании, в группе B выступают сборные Ирана и Марокко.

Иран в первом туре выиграл у Марокко со счетом 1:0.

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