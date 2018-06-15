Getty Images

Криштиану Роналду – самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира, оформивший хет-трик

Роналду – самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира, оформивший хет-трик
Eurosport

42 мин. назад

Криш всегда остается лучшим.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 3 мяча в матче против сборной Испании (3:3) на чемпионате мира-2018.

Роналду стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, оформившим хет-трик, – Криш положил трешку в возрасте 33 лет и 130 дней.

За один матч против Испании Роналду забил столько же голов на чемпионате мира, сколько за предыдущие 3 турнира.

  • Помимо Португалии и Испании, в группе B выступают сборные Ирана и Марокко.
  • Иран в первом туре выиграл у Марокко со счетом 1:0.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три

01:24
Популярные видео
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
7 760 просмотров17 ч
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
13 994 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться