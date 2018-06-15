Я видел матч Испании и Португалии. Мамочки, как же они мочат

«Traffic is Gorgeous», – немецкий турист под впечатлением от черноморских пробок. Мы едем в бесплатном шаттле от большого Сочи к Олимпийскому парку. Стадион «Фишт» находится в пригороде, ехать полтора часа, но водитель постоянно слышит мигалки и притормаживает. За 90 минут бухтящие пассажиры насчитали с четыре машины скорой помощи и сбились со счету на седьмой полицейской тачке. Причем до сих пор непонятно, кто из черных кэбов ехал с ними, а кто – местные хитрованы, решившие поскорее добраться до места.

Фразу про трафик немец сказал с банкой пива в руке. Они с приятелем (за одну мысль о гействе нас бы всех высекли нагайкой) уверенно вскрыли ее сразу, как бас отчалил к Олимпийскому парку, чокались с другими русскими мужичками и налаживали коммуникацию с хозяевами на ломаном английском.

Сочи – самый готовый к футболу город. Тут в 2017-м скромничал Кубок Конфедераций, у Черного моря каждый год поправляет психику президент Путин, а еще местный стадион вмещает больше всех зрителей на этом чемпионате, если Москву и Питер не считать за Россию. ФИФА подарила городу главную вывеску первого тура, а Луис Рубиалес добавил перца увольнением тренера за 56 часов до матча.

Дорогие соотечественники массово глорили за испанцев – русская речь неслась из тел, облаченных в красно-желтое, а то и в сливочное или сине-гранатовое. Если на ком-то была футболка португальцев, то на 90% это португальцы. На такую вывеску, конечно, собрался полный стадион, за время от центра аккредитации до медиавхода (примерно 700 метров) лишний билет на двух языках спросили раза три.

Уже на трибуне чувствуешь, в чем отличие чемпионата мира. Даже на Кубке Конфедераций в 2017-м не было такой атмосферы. Немцы и особенно мексиканцы, конечно, молодцы, но до испанцев с португальцами им безумно далеко. Нижний ярус в центре с красными островками, из которых можно собрать линии, чтобы они исчезли, как в тетрисе. Над левым ухом жужжит другой лагерь, подпевавший гимну Португалии и громче других ревевший от пенальти Роналду и гола Криша. Их как будто было меньше, но их чанты звучали весь матч.

Год назад трибуны были стерильны и вздыхали, потому что так надо: большой футбол все же, когда еще увидишь. На Испания – Португалия была настоящая поддержка людей, которые понимают – свист в нужные минуты (даже не поймешь, кому конкретно), ахи при опасных ударах? вскрики при заблокированных выстрелах. Сборные наверняка проигрывают клубному футболу в сыгранности и всех тактических трендах, но после второго гола Криштиану об этом никто не вспоминает.

На перерыв обе команды провожали натуральным ревом, и было за что – страсть матча групповой стадии была на уровне гранд-рубилова в Лиге чемпионов, а насыщенность топ-игроками поднимала идею о Матче всех звезд. Иньеста против Моутинью? Сильва на Силву? Роналду vs. Диего Коста? Пепе пошел на Рамоса? Ух, почему в Европе нет уикенда с футбольными селебрити.

Во втором тайме трибуны завели «Рос-си-я, Рос-си-я» – они заглушили стремительное Por-tu-gal, Por-tu-gal. Даже после голов Косты с Начо фаны чемпионов Европы не сдались и были веселее всех на стадионе – три раза безуспешно пускали волну (получилось лишь на четвертый) и не взрывались кричалками в пустые моменты игры, так, чтобы на арене не было тишины, а к финишу матча все включили фонарики. Потрясающе красиво.

Громче других трибуны аплодировали Андресу Иньесте. И по голам испанцев было понятно, за кого сегодня «Фишт», но легенду на скамейку провожали с таким шумом, будто только что на фестивале «Боль» довыступала Монеточка. Аналогично громко реагировали на Криштиану – когда он откинул мяч у боковой, трибуны взорвались свистом. Но в этом не было пренебрежения или нелюбви к португальскому супермену – перед штрафным весь стадион загудел в предвкушении, а с четким щелчком со стандарта запищал от удовольствия.

3:3 с хет-триком Криша – просто вау. Если они так жарят в первом матче, что будет в плей-офф? Четвертьфинале? Полуфинале? Это с отрывом лучший матч ЧМ-2018, где было все – интрига, гиперголы, скандалы и сказка. Оказывается, для мощнейшей атмосферы в городе не нужна команда ФНЛ. Почаще привозите сюда Роналду с испанцами.

Португалия – Испания – 3:3

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