Getty Images
Фердинанд – об игре Роналду: «Я не могу дышать. То, что Криштиану творит на ЧМ, – это незаконно»
Как его остановить?
Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал выступление Криштиану Роналду в матче против сборной Испании (3:3).
«Я не могу дышать. То, что Криштиану творит на чемпионате мира, – это незаконно», – написал Фердинанд в твиттере.
Криштиану забил по голу на 4-й, 44-й и 88-й минутах.
- Роналду стал четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира.
- В следующем матче португальцы сыграют с командой Марокко (20 июня).
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте