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Фердинанд – об игре Роналду: «Я не могу дышать. То, что Криштиану творит на ЧМ, – это незаконно»

Фердинанд – об игре Роналду: «Я не могу дышать. То, что Криштиану творит на ЧМ, – это незаконно»
Eurosport

25 мин. назад

Как его остановить?

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал выступление Криштиану Роналду в матче против сборной Испании (3:3).

«Я не могу дышать. То, что Криштиану творит на чемпионате мира, – это незаконно», – написал Фердинанд в твиттере.

Криштиану забил по голу на 4-й, 44-й и 88-й минутах.

  • Роналду стал четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира.
  • В следующем матче португальцы сыграют с командой Марокко (20 июня).

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