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Моуринью – об ошибке Де Хеа: «Это мой мальчик. Он знает, что ошибся, но такое случается с лучшими»

Моуринью – об ошибке Де Хеа: «Это мой мальчик. Он знает, что ошибся, но такое случается с лучшими»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 21 мин. назад

Жозе поддержал парня, который тащил его «МЮ» весь сезон.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ошибку голкипера сборной Испании Давида де Хеа в матче против сборной Португалии (3:3).

«Это мой мальчик. Мне больно это говорить, но он знает, что совершил ужасную ошибку. Это ошибка, которых он не делал в составе «Манчестер Юнайтед». Давид – лучший игрок сезона в «МЮ», он замечательно выступал. Но такое случается с лучшими», – сказал Моуринью.

  • Матч против Португалии стал для Де Хеа дебютным на чемпионатах мира.
  • Следующую игру на турнире испанцы проведут 20 июня. Соперником команды Фернандо Йерро станет сборная Марокко.

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