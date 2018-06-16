Криштиану по-детски подурачился после гола испанцам, показав на воображаемую бороду

Сборная Португалии сыграла вничью со сборной Испании на чемпионате мира-2018 – 3:3.

Все три мяча в ворота Давида де Хеа забил Криштиану Роналду. После первого гола Криш подбежал к угловому флажку и кончиками пальцев показал на бороду, которой у него нет.

Роналду стал четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира.

Помимо Португалии и Испании, в группе B выступают сборные Ирана и Марокко.

В следующем матче португальцы сыграют с марокканцами.

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