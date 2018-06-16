twitter

Криштиану по-детски подурачился после гола испанцам, показав на воображаемую бороду

Криштиану по-детски подурачился после гола испанцам, показав на воображаемую бороду
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Тогда он еще не знал, что положит хет-трик.

Сборная Португалии сыграла вничью со сборной Испании на чемпионате мира-2018 – 3:3.

Все три мяча в ворота Давида де Хеа забил Криштиану Роналду. После первого гола Криш подбежал к угловому флажку и кончиками пальцев показал на бороду, которой у него нет.

Роналду стал четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира.

  • Помимо Португалии и Испании, в группе B выступают сборные Ирана и Марокко.
  • В следующем матче португальцы сыграют с марокканцами.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три

01:24
Популярные видео
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
7 812 просмотров20 ч
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
14 059 просмотровВчера в 01:31
А еще вам может понравиться