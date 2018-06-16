У Испании нет проблем после отставки Лопетеги. Просто Роналду – гений

После расставания с Лопетеги в Испании поднялась истерика и волна неопределенности: а что будет дальше? Новый президент федерации испанского футбола взбесился и выгнал тренера за день перед чемпионатом мира, некоторые футболисты и капитан сборной выступили против, но к ним не прислушались, а первый матч у «Красной фурии» с чемпионом Европы, обросшим новыми крутыми футболистами.

Вечное встревоженное и несчастное выражение лица Фернандо Йерро, пришедшего вместо Хулена, идеально описывало настроение Испании перед игрой в Сочи. После гола Роналду мысли о провале лишь закрепились. В начале матча «Красная фурия» действительно смотрелась беспомощно, но тычок локтем в глаз Пепе и точный удар в угол от Диего Косты придали испанцам импульс и все вернули на свои места.

Испания возила Португалию если и не следующие 60 минут матча, то хотя бы добрые 50. Иско задавал темп всем атакам, Коста таранил Фонте и Пепе, за что получал по ногам, а Рамос и Пике гасили все попытки контратак от португальцев. Испания зажала соперника в штрафной и не выпускала, как и при Лопетеги.

Испания пестрила разнообразием у ворот Патрисиу: выстрел Сильвы с одиннадцатиметровой после скидки от Косты; сумасшедшей силы пушка от Иско, после которой мяч выскочил в поле; бильярдный удар Иньесты, который облизнул борт и прокатился мимо лузы.

Лишь два человека разбавили преимущество Испании в матче: гениальный Криштиану и Де Хеа, который смотрелся жутко неуверенно на протяжении всего матча. От Роналду всегда исходит опасность, только в этом матче он еще и жег. Все удары Криша, кроме одного, завершились голом. Правда, опасных моментов у ворот Де Хеа так и не возникло: пенальти, удар издали, штрафной – все это ассоциируется с именем Роналду и его скиллами, а португальцы ничего не создали. Во втором тайме чемпионы Европы сникли, и только рвение Криша и нерасторопность Пике позволили португальцам рассчитывать на первое место в группе.

Давид де Хеа заразился эпидемией от Лориуса Кариуса и впервые в карьере жесточайше лажанул. Лучший вратарь мира допустил грубую техническую ошибку после не самого опасного удара от Роналду и пустил мяч в ворота, а во втором тайме без надобности понесся на подступающего к штрафной КриРо, которого окружали два дэфа. Хорошо, судья зафиксировал фол и Де Хеа не пришлось второй раз угрюмо смотреть в землю.

Испанцы поделили очки, но лишь убедились в своей мощи и без тренера, который втихаря подписала контракт с «Реалом». С Марокко и Ираном у «Красной фурии» проблем бы не возникло даже с Черчесовым, а проверку на бодание с топами они уже прошли.

Испания пережила уход Лопетеги и готова выносить без него. Для Йерро главное – не рушить систему, которую построил Хулен.

Крутой репортаж с матча Португалия – Испания:

Я видел матч Испании и Португалии. Мамочки, как же они мочат

Португалия – Испания – 3:3

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