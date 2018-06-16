Де Хеа – о втором голе Роналду: «Я поздно опустился на колено, но я же никого не убил»

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал ошибку в эпизоде со вторым голом Криштиану Роналду.

«Я поздно опустился на колено, а мяч был закручен. Но я же никого не убил. Тренер и вся команда меня поддержали, так что я спокоен. Такие ошибки могут произойти, это был сложный мяч.

Я продолжаю тренироваться. Нам предстоит важный матч против Ирана. Если мы победим, это будет большой шаг к выходу в плей-офф. В конце концов, мы сыграли вничью, а не проиграли. Случилось то, что случилось.

Мы провели хороший матч. Я счастлив реакцией команды. Думаю, мы заслуживали больше», – цитирует Де Хеа Marca.

Испания и Португалия сыграли со счетом 3:3.

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