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Посетители осушили все запасы пива одного из баров Екатеринбурга за 3 часа до его закрытия

Посетители осушили все запасы пива одного из баров Екатеринбурга за 3 часа до его закрытия
Eurosport

2 ч. назад

Большой футбол пришел в город.

В одном из баров Екатеринбурга за день посетители выжали 4 тонны пива (4 тысячи литров)

Запасы закончились за три часа до закрытия, передает журналист «БИЗНЕС Online» Айрат Шамилов.

  • 15 июня в Екатеринбурге прошел матч соперников России по группе А. Уругвай победил Египет со счетом 1:0.
  • Следующий матч в Екатеринбурге состоится 21 июня. Франция встретится с Перу.

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