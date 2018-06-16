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Посетители осушили все запасы пива одного из баров Екатеринбурга за 3 часа до его закрытия
Большой футбол пришел в город.
В одном из баров Екатеринбурга за день посетители выжали 4 тонны пива (4 тысячи литров)
Запасы закончились за три часа до закрытия, передает журналист «БИЗНЕС Online» Айрат Шамилов.
- 15 июня в Екатеринбурге прошел матч соперников России по группе А. Уругвай победил Египет со счетом 1:0.
- Следующий матч в Екатеринбурге состоится 21 июня. Франция встретится с Перу.
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