Жерар Пике – о пенальти: «У Криштиану Роналду есть склонность к нырянию»

Защитник сборной Испании вступился за Давида де Хеа, пропустившего нелепый гол в конце первого тайма игры с Португалией, и потроллил Криштиану Роналду.

«Мы создали больше моментов, а португальцы нанесли три удара и забили три мяча. Когда вы получаете пенальти в свои ворота в первой игре чемпионата мира и уступаете в счете после двух минут, то чувствуете, что все в итоге сложилось неплохо. У Криштиану есть склонность к нырянию.

Ошибка Де Хеа? Он выступает много лет, и мы все с подобным сталкивались. В решающие моменты он сыграет на своем уровне. Недостаток уверенности? Нет, это совсем не так. Это вы так предполагаете, но в раздевалке становится понятно, что Давид – наш вратарь. Он демонстрирует это много лет», – цитирует Пике Marca.

Испания и Португалия победителя не определили – 3:3. В составе чемпионов Европы все три гола забил Роналду.

20 июня испанцев ждет матч с Ираном в Казани.

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