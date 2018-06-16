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Жерар Пике – о пенальти: «У Криштиану Роналду есть склонность к нырянию»

Пике – о пенальти: «У Роналду есть склонность к нырянию»
Eurosport

1 час назад

Ты же знал, что скажет муж Шакиры после матча?

Защитник сборной Испании вступился за Давида де Хеа, пропустившего нелепый гол в конце первого тайма игры с Португалией, и потроллил Криштиану Роналду.

«Мы создали больше моментов, а португальцы нанесли три удара и забили три мяча. Когда вы получаете пенальти в свои ворота в первой игре чемпионата мира и уступаете в счете после двух минут, то чувствуете, что все в итоге сложилось неплохо. У Криштиану есть склонность к нырянию.

Ошибка Де Хеа? Он выступает много лет, и мы все с подобным сталкивались. В решающие моменты он сыграет на своем уровне. Недостаток уверенности? Нет, это совсем не так. Это вы так предполагаете, но в раздевалке становится понятно, что Давид – наш вратарь. Он демонстрирует это много лет», – цитирует Пике Marca.

  • Испания и Португалия победителя не определили – 3:3. В составе чемпионов Европы все три гола забил Роналду.
  • 20 июня испанцев ждет матч с Ираном в Казани.

Я видел матч Испании и Португалии. Мамочки, как же они мочат

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