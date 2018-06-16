Самый няшный кадр дня: поцелуй испанца и португалки на трибунах

Сборные Испании и Португалии сыграли потрясающий матч в рамках ЧМ-2018, который закончился ничьей.

Две страны соседствуют на Пиренейском полуострове, близки по культуре и языку. Неудивительно, что на трибунах сочинского «Фишта» было много смешанных пар, демонстрировавших близость языков.

Пиренейское дерби завершилось со счетом 3:3. У «селесау» все три гола забил Криштиану Роналду, у «фурии роха» отличились Диего Коста (дубль) и Начо.

Во втором туре группового этапа Португалия сыграет с Марокко (20 июня, «Лужники), а Испания – с Ираном (20 июня, Казань).

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