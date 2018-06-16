Владимир Путин не посетит матч Россия – Египет

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не приедет в Петербург 19 июня на матч чемпионата мира между сборными России и Египта.

«Пока не получается», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Р-Спорт».

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 19 июня посетит Белоруссию для участия в Высшем Госсовете Союзного государства и для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

14 июня сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Путин произнес речь на церемонии открытия и наблюдал за матчем с трибун.

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