Getty Images
Владимир Путин не посетит матч Россия – Египет
Без дополнительной моральной поддержки.
Президент России Владимир Путин, скорее всего, не приедет в Петербург 19 июня на матч чемпионата мира между сборными России и Египта.
«Пока не получается», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Р-Спорт».
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 19 июня посетит Белоруссию для участия в Высшем Госсовете Союзного государства и для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
- 14 июня сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
- Путин произнес речь на церемонии открытия и наблюдал за матчем с трибун.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте