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Денис Глушаков: «Думаю, Криштиану Роналду увидел гол Александра Головина и решил повторить»

Глушаков: «Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить»
Eurosport

1 час назад

Разоблачили плагиатора.

Капитан «Спартак» Денис Глушаков поделился впечатлениями о матче Португалия – Испания и голе Криштиану Роналду со штрафного.

«Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это – космос, он сильный футболист.

Думаю, матч закономерно закончился вничью. Любой команде было бы обидно проигрывать сегодня. Матч был как финал. Я не пожалел, что приехал на такую игру.

Думаю, это самый яркий матч пока и перебить его будет очень сложно», – заявил Глушаков Sport24.ru.

  • Португалия и Испания сыграли вничью – 3:3.
  • Роналду оформил хет-трик, забив третий гол со штрафного. Днем ранее в схожем стиле Александр Головин забил Саудовской Аравии.

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