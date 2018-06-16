Пьяный нигерийский болельщик сильно шумел – за это его столкнули с московской многоэтажки

Инцидент произошел на улице Брусилова 13 июня – еще до старта чемпионата мира. 26-летний Толуопе Акинди перебрал с алкоголем в предвкушении праздника, залез на козырек подъезда и стал танцевать на нем, громко распевая песни. Было уже 11 часов вечера.

Когда Акинди проигнорировал очередную просьбу успокоиться, кто-то из жильцов дома просунул руку в окно и сбросил гостя столицы с козырька. Акинди упал с высоты второго этажа и сломал себе обе пятки. Парня госпитализировали, передает телеграм-канал Mash.

Нигерия стартует на ЧМ-2018 матчем с Хорватией в Калининграде 16 июня.

В другом матче группы D сойдутся Аргентина и Исландия («Открытие Арена»).

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