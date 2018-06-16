Бывший президент Бразилии прокомментирует матчи ЧМ-2018 из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва будет комментировать матчи чемпионата мира, и тюремный срок ему не помеха.

72-летний политик поделится впечатлениями для телеканала TVT TV из мест лишения свободны. Комментаторы зачитают мнение Да Силвы в прямом эфире во время матчей. Вдобавок режиссер трансляции пустит по экрану строку с текстом Луиса.

Дебют экс-президента в новой роли намечен на 18 июня – на следующий день после стартового матча Бразилии против Швейцарии, передает Marca.

Луис Инасио Лула да Силва руководил Бразилией в 2003-11 годах.

В 2017 году да Силва был приговорен к 12 годам за решеткой по обвинению в коррупции.

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