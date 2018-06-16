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Франция дожала Австралию благодаря голу Поля Погба

Франция дожала Австралию благодаря голу Погба
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

«Трехцветные» справились с андердогами благодаря видеоповтору и системе определения гола.

В первом матче группы С французы обыграли австралийцев со счетом 2:1.

Благодаря видеоповтору судья назначил пенальти в ворота Австралии на исходе часа игры, который реализовал Антуан Гризманн. Через четыре минуты Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и Майл Единак сравнял счет.

Исход матча решил гол Поля Погба за 10 минут до конца встречи.

  • 4 минуты 7 секунд составил интервал между пенальти в матче – самый короткий отрезок в истории ЧМ.
  • Гризманн поучаствовал в 9 голах Франции в 12 последних матчах (7 голов и 2 ассиста).

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