Франция дожала Австралию благодаря голу Поля Погба

В первом матче группы С французы обыграли австралийцев со счетом 2:1.

Благодаря видеоповтору судья назначил пенальти в ворота Австралии на исходе часа игры, который реализовал Антуан Гризманн. Через четыре минуты Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и Майл Единак сравнял счет.

Исход матча решил гол Поля Погба за 10 минут до конца встречи.

4 минуты 7 секунд составил интервал между пенальти в матче – самый короткий отрезок в истории ЧМ.

Гризманн поучаствовал в 9 голах Франции в 12 последних матчах (7 голов и 2 ассиста).

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