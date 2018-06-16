«Ху-ху-ху!» Тысячи исландских болельщиков накрыли Москву легендарным кличем

В преддверии стартового матча на чемпионате мира против сборной Аргентины болельщики из Исландии массово оккупировали парк «Зарядье».

В этот день в центре Москвы слышан был только один звук – ставший со времен чемпионата Европы-2016 легендарным клич «Ху». Репетиция перед игрой прошла на ура.

Исландия впервые участвует в чемпионате мира. Это самый маленький по населению участник в истории турнира – 334 тысячи человек.

Матч Аргентина – Исландия начнется в 16:00 мск на «Открытие Арене».

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