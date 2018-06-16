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VAR впервые в истории чемпионатов мира выявил пенальти и гол
Французы славят новые технологии.
Пятый матч чемпионата мира-2018 Франция – Австралия стал первым, на котором судья воспользовался помощью видеоассистента.
На 57-й минуте Андрес Кунья с помощью повтора зафиксировал фол на Антуане Гризманне и указал на точку, с которой французы открыли счет.
На 81-й минуте мяч после удара Поля Погба отскочил в районе вратарской линии и вылетел в поле. Система определения гола очень быстро расставила все по местам.
- Франция победила со счетом 2:1.
- В следующем матче 21 июня Франция сойдется с Перу. Игра пройдет в Екатеринбурге.
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