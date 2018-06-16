Getty Images

VAR впервые в истории чемпионатов мира выявил пенальти и гол

VAR впервые в истории чемпионатов мира выявил пенальти и гол
Eurosport

9 мин. назад

Французы славят новые технологии.

Пятый матч чемпионата мира-2018 Франция – Австралия стал первым, на котором судья воспользовался помощью видеоассистента.

На 57-й минуте Андрес Кунья с помощью повтора зафиксировал фол на Антуане Гризманне и указал на точку, с которой французы открыли счет.

На 81-й минуте мяч после удара Поля Погба отскочил в районе вратарской линии и вылетел в поле. Система определения гола очень быстро расставила все по местам.

  • Франция победила со счетом 2:1.
  • В следующем матче 21 июня Франция сойдется с Перу. Игра пройдет в Екатеринбурге.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три

01:24
Популярные видео
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
8 107 просмотровВчера в 07:31
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
14 542 просмотровВчера в 01:31
А еще вам может понравиться