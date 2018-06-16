«Внедрение VAR на чемпионате мира – ошибка». Кому должно быть стыдно за хейт видеоповторов

Сборная Франции с огромным трудом обыграла Австралию в стартовом матче группы С. «Трехцветные» провели тошнотворный первый тайм, тройка Гризманн – Мбаппе – Дембеле разбилась о крепких австралийских парней. Выиграть команде Дидье Дешама помогли новые технологии: Гризманн получил право пробить пенальти только после видеоповтора, а без системы автоматического определения гола судья не оценил бы удар Погба. Теперь французы будут боготворить нововведения, у которых было много противников.

Мы сделали подборку мнений людей, которые, возможно, возьмут теперь свои слова обратно.

«Внедрение VAR на соревновании такого уровня – большая ошибка, потому что его участники в большинстве случаев никогда не сталкивались с этой системой ни на внутреннем, ни на международном уровнях. Поэтому я считаю, что это было сделано слишком рано», – сказал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер. На то он теперь и бывший.

С ним согласился экс-универсал ЦСКА Понтус Вернблум: «Нет, только не VAR! Матчи станут еще дольше. Мы и так играем по полтора часа, этого достаточно. Я хочу отыграть матч и поехать домой, а не ждать, пока судьи будут смотреть видеоповторы. Поймите, все ошибаются. И арбитры, и мы, футболисты, – постоянно. И если эти ошибки выкинуть из футбола, то все веселье пропадет».

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум (pfc-cska.com)From Official Website

Не хотят видеть VAR в своем чемпионате английские клубы. По итогам голосования они отказались от технологии в следующем сезоне.

Болельщики «Лацио» устроили мощную акцию протеста. Их поддержал тренер команды Симоне Индзаги: «После таких голов футболисты не бегут обнимать друг друга, они остаются равнодушными. Видеоповторы убивают адреналин и страсть к игре».

«Футбол – это эмоции. А теперь игроки не знают, радоваться голу или нет», – буркнул Сами Хедира.

Возможно, после матча Франция – Австралия они передумают.

Французская Лига 1 введет систему видеоповторов с сезона-2018/19. Так решили еще в декабре 2017-го – теперь наверняка жалеют, что не топили за VAR раньше.

«Надеюсь, видеорефери будут работать на ЧМ-2018». Как арбитры тестируют повторы в футболе

Цифры матча:

4 минуты 7 секунд прошло между пенальти в ворота Франции и Австралии. Это – рекордный интервал на чемпионатах мира.

19 лет двум самым молодым игрокам ЧМ – австралийцу Даниэлю Арзани и французу Киллиану Мбаппе. Первый вышел на замену на 84-й минуте, второй провел на поле весь матч.

Гризманн поучаствовал в 9 голах Франции в 12 последних матчах (7 голов и 2 ассиста).

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