Фанаты сборной Аргентины нарисовали Лионеля Месси в образе Бога. Диего Марадона уже не котируется
Кто из них больший гений?
Фанат сборной Аргентины вывесил плакат на матче «альбиселесте» против сборной Исландии.
На нем Лионель Месси изображен в образе Бога; при этом Диего Марадона расположился на груди Лео в качестве талисмана.
- Месси до сих пор не победил на чемпионате мира.
- В 2014-м Аргентина уступила немцам в финале мирового первенства (0:1).
- Марадона привел Аргентину к титулу чемпионов мира в 1986-м.
Диего Марадона: «Все, что сейчас делает Лео Месси, я сделал раньше него»
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте