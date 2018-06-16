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Фанаты сборной Аргентины нарисовали Лионеля Месси в образе Бога. Диего Марадона уже не котируется

Фанаты сборной Аргентины нарисовали Месси в образе Бога. Марадона уже не котируется
Eurosport

32 мин. назад

Кто из них больший гений?

Фанат сборной Аргентины вывесил плакат на матче «альбиселесте» против сборной Исландии.

На нем Лионель Месси изображен в образе Бога; при этом Диего Марадона расположился на груди Лео в качестве талисмана.

  • Месси до сих пор не победил на чемпионате мира.
  • В 2014-м Аргентина уступила немцам в финале мирового первенства (0:1).
  • Марадона привел Аргентину к титулу чемпионов мира в 1986-м.

Диего Марадона: «Все, что сейчас делает Лео Месси, я сделал раньше него»

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