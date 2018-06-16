Бывший капитан Англии отказался платить за кетчуп в московском ресторане

Бывший капитан сборной Англии Терри Бутчер приехал в Россию на чемпионат мира – и сразу же попал в неприятную ситуацию.

Бутчер, который работает экспертом на английском телевидении, пришел в один из московских ресторанов и заказал картофель фри и салат. «Мне попалась какая-то жесткая картошка, так что я попросил принести кетчуп. Они принесли кетчуп, потом я выпил колу и кофе – все было замечательно. Но когда я получил чек, то спросил: а это что? И мне сказали, что это цена за кетчуп! Я сказал: нет-нет-нет, вы не можете брать с меня деньги за кетчуп.

Официантка ответила, что нет, они могут брать деньги за кетчуп. Но для меня вопрос был не в деньгах, а в принципе. Я сказал, что кетчупа не было в меню, а раз его не было в меню, то я не могу заплатить за него – я же не знал цены. У нас случился серьезный спор, мое терпение уже заканчивалось, но в итоге они вычеркнули кетчуп из чека, признав, что его не было в меню. Так что я счастлив, я победил», – цитирует Бутчера Mirror.

Бутчер выступал за сборную Англии в 1980-1990 годах.

15 июня Бутчер стал главным тренером сборной Филиппин.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube